Un Belge remporte une somme colossale à l'Euromillions

Seul au rang 1 grâce à ses croix couchées sur les nombres 16, 23, 42, 43, 49 et les étoiles 10 et 12, il a remporté la somme faramineuse de 107.839.228 euros, indique la Loterie Nationale. On ne connait bien entendu pas encore le nom de l'individu. Grâce à cinq bons numéros et une étoile, six Européens, dont un Belge, ont eux remporté la somme de 193.673 euros.