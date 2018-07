Chaque canette ramassée vous rapportera cinq centimes

un système automatisé, qui fonctionnera grâce à une machine,

un système manuel, via le personnel des services communaux.

Dans la nature, une canette en aluminium peut mettre plusieurs dizaines d'années à disparaître. C'est long. Et c'est la raison qui vient de pousser la Wallonie va tester un projet de reprise de ces canettes dès la rentrée prochaine.En plus d'encourager les consommateurs à recycler et préserver l'environnement, la mesure pourrait donc favoriser l'économie locale. À la frontière, les communes de Bastogne, Étalle, Neufchâteau et Meix-devant-Wirton vont participer.Deux systèmes vont être testés pour faciliter le retour des canettes:Après un an de test, le dispositif sera évalué. Et pour les petits malins qui y songeaient, ils ne pourront pas tirer profit des boissons consommées à la maison:Les autres devront finir au tri.