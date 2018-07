Ils roulent à 200 km/h pour semer la police, un homme toujours en fuite

Pris en chasse par la police belge, les cinq jeunes gens (âgés d'une vingtaine d'années) ont terminé leur course folle en se crashant sur le bord d'une route, après avoir roulé à 200 km/h sur l'autoroute et 150 km/h sur les routes nationales, rapporte L'Avenir Les cinq individus ont ensuite pris la fuite à pied mais quatre ont été facilement arrêtés par les policiers, l'un ayant été retrouvé en train de dormir dans la forêt.En revanche, le cinquième fuyard n'a pas été retrouvé.Ils seront poursuivis, au moins, pour "entrave méchante à la circulation et rebellion".