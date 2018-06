Grave accident hier soir Un ado électrifié à la gare d'Athus Belgique Belgique





© AFP Les pompiers d'Aubange et le Samu de Mont-Saint-Martin sont intervenus à la gare d'Athus dans la nuit de lundi à mardi .

D'après l'Avenir, trois adolescents, dont deux jeunes filles, fêtaient la fin des examens lorsque leur soirée a tourné au drame.



Pour une raison indéterminée, le troisième est monté sur une locomotive provoquant un arc électrique. Projeté au sol, l'adolescent aurait pris feu et une de ses amies aurait tenté, sans succès, d'éteindre les flammes.



Les secours sont intervenus peu avant minuit et ont pris en charge les trois adolescents.



D'après les médias belges, le jeune homme était dans un état grave et a été héliporté au CHU de Liège tandis que ses amies ont été transportées à la clinique d'Arlon, l'une pour des brûlures, l'autre pour une crise d'angoisse.



La ligne ferroviaire Athus-Arlon a été coupée par les autorités pendant l'intervention.