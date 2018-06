Ce petit chat a été mis au four à 200 degrés pendant 15 minutes

Sprotje, un chaton de 10 mois, a été mis durant une quinzaine de minutes dans un four à 200 degrés. Les faits se sont produits durant une fête qui se tenait dans une habitation de la Noordstraat à Courtrai. Un jeune homme a placé l’animal dans le four avant de retourner jouer et boire avec ses amis. L’un d’entre eux a été alerté par le bruit: le chat tentait bien évidemment de sortir de là. Il l’a alors extrait du four et placé dans une cabine de douche.



Ce n’est que deux jours plus tard que l’animal a été apporté chez une vétérinaire. "La petite bête était dans un état particulièrement mauvais", commente Valérie Huvaere, qui l’a pris en charge. Elle explique au Belang van Limburg: "Le chaton a de graves brûleurs, ses coussinet sont complètement brûlés et il souffre de brûlures internes. Nous le traitons avec des antidouleurs à la morphines et un onguent au miel afin de traiter ses brûlures".

Il y a de fortes chances que l’animal survive, selon la vétérinaire, qui a lancé une récolte de dons pour soigner l'animal, et récolté plus de... 7000€, tant l'histoire a ému l'opinion publique: "Les chats sont des créatures très fortes. Un chat peut se remettre très rapidement", estime-t-elle.



La vétérinaire, ainsi que le propriétaire de l’animal, ont déposé plainte à la police. Une enquête est en cours.