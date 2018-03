L'abattoir de Bastogne a vendu de la viande "normale" en prétendant qu'elle était bio

D'après le Parquet du Luxembourg, dont les informations sont rapportées par le média Le Soir Une juteuse manoeuvre puisque les tarifs de la viande bio sont plus élevés, permettant à l'entreprise d'augmenter ses marges.L'abattoir, propriété de l'entreprise Veviba et coupable de falsification de renseignements sur la date de congélation de la viande ainsi que la non-conformité de plus de 50% des produits contrôlés, n'en était donc pas à sa première fraude.. L'abattoir a depuis perdu son agrément autorisant son activité. Plus de 1.400 bovins provenant du Luxembourg y ont été abattus.