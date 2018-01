Une louve a été repérée en Belgique

Un loup, plus précisément une femelle, a été repéré en Belgique il y a dix jours. Elle est la première à être officiellement revenue en Belgique.

Photo d'illustration - Une louve a été officiellement repérée en Belgique, plus précisément en Flandre. © AFP

D'après les informations publiées par l'ASBL Landschap , la louve, prénommée Naya, est équipée d'un collier-GPS.partie de la région de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, près d'Hambourg, à la fin du mois de décembre, elle a parcouru près de 500 km en dix jours pour finalement s'arrêter près de Bourg-Léopold, au nord d'Hasselt.Après avoir profité des nombreuses proies à sa disposition (chevreuils, sangliers ou encore lapins), l'ASBL explique qu'elle a poursuivi son chemin un peu plus à l'ouest.Dans la nuit du 19 au 20 janvier, Naya s'est attaquée à deux moutons dans une ferme de Meerhout, à quelques kilomètres de son précédent terrain de chasse. Une troisième bête a été grièvement blessée.L'association explique que si le loup préfère les animaux sauvages, son caractère opportuniste le poussera à s'en prendre à des animaux d'élevage. En particulier si la chasse s'avère plus facile.La Belgique était un des derniers pays européens à ne pas avoir formellement identifié un loup sur son territoire.Protégé depuis qu'il a frôlé l'éradication en Europe, le loup est en train de recoloniser le continent. Sa présence est avérée en France et en Allemagne. À l'été 2017, son passage avait également été confirmé au Luxembourg