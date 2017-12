Des chercheurs Télévie ont trouvé une molécule qui permet de bloquer les métastases

Lorsque les mitochondries des cellules tumorales sont altérées, elles favorisent la formation des métastases. Mais des tests sur des souris porteuses d'un cancer du sein humain avaient montré qu'une molécule, le mitoQ, était capable de bloquer ces altérations.



DES TESTS CONCLUANTS SUR DES SOURIS

Aujourd'hui, les chercheurs de l'UCL ont identifié une deuxième molécule, la catéchine:lysine 1:2, qui empêche aussi l'apparition des métastases. Des tests concluants ont en effet été menés sur des souris atteintes de mélanomes. Alors que le mitoQ était une molécule de synthèse, la catéchine:lysine 1:2 est produite au départ d'une plante qui pousse en Indonésie, explique Pierre Sonveaux.



Ces deux molécules ciblent très sélectivement la mitochondrie et non l'ensemble de la cellule. "Elles peuvent empêcher un cancer de se généraliser, mais pas le guérir", souligne le professeur. Ce dernier a bon espoir que les prochains tests confirment leur efficacité dans le traitement de plusieurs types de cancers chez la souris, en combinaison avec la chimiothérapie par exemple.



UN MÉDICAMENT POUR L'HOMME?

Le passage de la frontière entre la souris et l'homme est, lui, beaucoup plus incertain. D'où l'utilité de travailler parallèlement sur deux molécules, relève M. Sonveaux. La nouvelle étude a été publiée dans la revue scientifique Frontiers in Pharmacology. Elle a été menée en collaboration avec la PME wallonne Valore, qui a créé la catéchine:lysine 1:2.



Un brevet a été déposé et l'entreprise pharmaceutique belge BePharBel a accepté d'investir pour mettre au point un procédé de production de cette molécule à grande échelle pour, un jour peut-être, en faire des médicaments pour l'homme.