Dans sa course folle, le train a traversé cinq passages à niveau et trois gares

Le convoi de train accidenté qui s'est détaché lundi soir du train de relevage à Piéton et qui a roulé sur environ 14 kilomètres, fauchant des ouvriers d'Infrabel, dont deux ont perdu la vie, a traversé, dans sa course folle, 5 passages à niveau, indique mardi un porte-parole d'Infrabel, confirmant une information du journal Le Soir.



Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire précise que le convoi "a suivi le sens de la pente et a (également) traversé (...) les gares de Carnières, Morlanwelz et La Louvière-Sud".







Sur les 5 passages à niveau traversés, quatre se sont fermés automatiquement. Le convoi accidenté "a fait contact avec deux rails et cela a permis la fermeture automatique des passages à niveau".



Le cinquième passage, situé au plus près du chantier où l'accident s'est produit, était lui en "procédure de gardiennage c'est-à-dire qu'un agent d'Infrabel était sur place pour assurer la sécurité" des voyageurs.



Le train a également traversé les gares de Carnières, Morlanwelz et La Louvière-Sud. Les dégâts ne sont pas encore connus. "Nous sommes occupés, avec le service d'enquête de l'auditorat du travail, à examiner les voies", précise le porte-parole.