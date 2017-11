Belgique Une Belge de 31 ans parmi les victimes de l'attaque à Manhattan: elle visitait New York avec sa mère et ses soeurs

Une ressortissante belge a été tuée dans l'attaque terroriste perpétrée mardi soir à Manhattan (New York, USA), a confirmé le ministre belge des Affaires étrangères Didier Reynders (MR). Ce dernier a confirmé que trois autres belges ont également été blessés "et sont en salle d’opération". Il s'agit d'un père, d'une mère et d'un fils d'une même famille qui ont été transportés à l'hôpital.

La ressortissante belge tuée dans l'attaque était originaire de la commune de Staden, près de Roulers (Flandre occidentale), a confirmé son bourgmestre, Francesco Vanderjeugd (Open VLD).



Agée de 31 ans, elle visitait New York en compagnie de sa mère et de ses 2 soeurs. "Nous sommes en train de voir comment organiser le rapatriement du corps et celui des membres de sa famille. Mais il faut attendre le feu vert des autorités américaines", a expliqué le bourgmestre de la localité. "Je suis au courant depuis hier, mardi soir. On peut difficilement décrire ce que j'ai ressenti à cette annonce et ce que je ressens toujours. C'est terrible de se dire que quelqu'un qui profitait de ses vacances peut mourir à la suite d'un tel acte", a-t-il ajouté.



Didier Reynders a précisé que le consul général belge était sur place en ce moment auprès de la famille de la victime. "Nous mettons tout en place pour être à leurs côtés", a assuré le vice-premier ministre. "Nous devons malheureusement déplorer une victime belge à Manhattan. toutes nos condoléances à la famille", a encore communiqué via le réseau social Twitter le chef de la diplomatie belge.

La Belge fait partie des huit tués par un homme de 29 ans qui a fauché des cyclistes et des piétons avec sa camionnette. L'acte, qualifié de terroriste par les autorités américaines, a aussi fait 11 blessés. Le chauffeur, dont l'identité n'a pas été révélée, est par la suite sorti de son véhicule de location, armé d'un fusil à air comprimé et d'un fusil de paint-ball, avant d'être visé par la police et appréhendé. L'auteur des faits est hospitalisé.



Le compagnon de la victime belge demande le respect de sa vie privée



Le compagnon de la victime belge de l'attaque à la camionnette a demandé, ce mercredi, que soit respectée son intimité. "J'ai été contacté hier/mardi par le Presbyterian Hospital Lower Manhattan. Ils m'ont dit qu'il y avait eu une attaque et que me femme était morte. Elle était à vélo et a été visiblement surprise par le véhicule qui venait de l'arrière. Elle était en city-trip avec sa mère et ses 2 soeurs qui étaient à ses côtés au moment des faits mais sont heureusement indemnes", a-t-il brièvement expliqué.



La victime, originaire de Staden et âgée de 31 ans, avait 2 enfants, âgés de 3 ans et de 3 mois. On ignore pour l'instant quand son corps sera rapatrié.