Vous n'avez pas suivi les rebondissements dans l'affaire sur les Tueries du Brabant? Voici le résumé de l'enquête en deux minutes

Ils étaient 3: le "Vieux", le "Tueur” et le "Géant". Après Maubeuge, Wavre, Beersel, Mons, Genval, Uccle et Tamines, les tueurs font parler d’eux à Nivelles où trois personnes perdent la vie. Bilan en fin 83 : 12 morts, puis plus de nouvelles jusqu’en septembre 1985, et 3 attaques sanglantes... Au total, ces attaques auront fait 28 morts, pour un butin 150.000 euros.

La première piste suivie par les enquêteurs, c’est la filière boraine. Arrestation, libération, réarrestation...: le feuilleton durera des années, et en 1988, tous les accusés sont acquittés.

Parallèlement, une autre piste, portée par le parquet de Nivelles, mêlant 3 anciens gendarmes (Bouhouche, Amory et Beijer), ne débouchera jamais sur rien. Le parquet de Termonde mène aussi l’enquête de son côté, et il obtient des résultats : une pêche miraculeuse où l’on retrouve une voiture, un riot gun, et un gilet pare-balles.

En 1990 Le dossier est centralisé à Charleroi. Quant aux politiques, ils semblent dépassés. Quand en 198, on demande à Jean Gol, alors ministre de la Justice, quelles sont les mesures concrètes qui ont été prises depuis le début de l’enquête, il répond: "Dans notre pays, le ministre de la Justice ne mène pas les enquêtes".

Et puis il y a la piste souvent évoquée de gendarmes noyautés par l’extrême droite. "Cette possibilité existe, mais jusqu’à présent, pour moi, je n’ai jamais aperçu la moindre preuve d’une coloration politique", affirmait Lieutenant-Général Beaurir, Commandant de la gendarmerie entre 1978 et 1983.

Au fil des années bien des suspects ont été dénoncés ou se sont eux-mêmes accusés dans cette affaire. Et cette semaine, le frère d’un ancien gendarme de la brigade Diane, les premières forces spéciales en Belgique, l’a dénoncé.

Dernier coup de théâtre en date : des armes miraculeusement retrouvées dans le canal à Ronquières… un endroit fouillé et refouillé depuis 30 ans. "On a retrouvé des boîtes de munitions 9mm, un millier à peu près, dans une caisse où il était écrit 'gendarmerie'", expliquait Ignacio de la Serna, procureur général de Mons

C’est pas tout ça mais de ces 32 ans on retiendra des enquêteurs dépassés, des procès inutiles, des ripoux disparus, des journalistes intimidés, et des armes à feux introuvables...