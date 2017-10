Les parents de victimes témoignent L'émouvant spot de prévention belge contre la vitesse Belgique





En trois minutes, ce spot de prévention de l'association belge des Parents d'Enfants Victimes de la Route nous fait comprendre les conséquences de la vitesse au volant.

"Qu'est-ce qui vous est arrivé ?" - "J'ai roulé trop vite". Si la vidéo démarre avec les sourires et l'empathie pour ceux qui viennent de se faire arrêter pour excès de vitesse, elle se termine tout autrement.



Comment justifier de rouler trop vite quand, en face de vous, une personne vous explique avoir perdu un fils ou une fille à cause d'un conducteur un peu trop pressé ? Autant dire que l'association et la Police fédérale ont visé juste avec ce nouveau spot de prévention.



En Belgique, mais aussi au Luxembourg ou encore en France, la vitesse est responsable d'environ un tiers des accidents.