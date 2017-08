Voici la joëllette, une nouvelle machine qui offre des vacances "normales" aux personnes handicapées

L'un des accompagnateurs tire, l'autre pousse et assure la stabilité de l'équipage. Grâce à ce concept, les personnes à mobilité réduite peuvent découvrir ou redécouvrir les plaisirs de la montagne.

"Avant, j'étais paysagiste donc j'aimais forcément bien la nature et là vraiment cela me manquait beaucoup. C'est vrai que faire du chemin de forêt, c'est quand même autre chose que le macadam ou autre. Un pur bonheur!", confie-t-il à notre journaliste Céline Gransard. En un peu moins d'une heure, la petite équipe fait le tour du lac de Blanchemer, sous une bruine persistante mais sans se départir d'un sourire. Que ce soit celui des portés qui, après l'appréhension, rient à gorge déployée quand on passe dans les sous-bois, la joelette en mode tout terrain. Ou celui des accompagnateurs. Tous formés à l'accueil d'un public handicapé, les moniteurs savent qu'ils offrent des instants de liberté, un pas de côté par rapport à la vie de tous les jours.

La joëllette tout-terrain permet de traverser les sous-bois, elle est adaptée à plusieurs types d'handicap. C'est aussi une aventure sportive et humaine partagée entre personnes valides et moins valides. "On peut venir avec tout type de handicap. Le personnel de notre structure s'adapte à tous les profils", indique Florian Colin, éducateur spécialisé au refuge du Sotré. Tous formés à l'accueil d'un public handicapé, les moniteurs savent qu'ils offrent des instants de liberté, un pas de côté par rapport à la vie de tous les jours.

Les possibilités de pratiquer des randonnées en joëllette sont de plus en plus nombreuses en France, mais aussi à l'étranger dont la Belgique.