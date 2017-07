Avis de disparition Disparue près deThionville, le véhicule d'Agnes retrouvé à Florenville Belgique Belgique





Un avis de disparition a été communiqué par le Parquet du Luxembourg concernant Agnes Lallemand qui a été vue pour la dernière fois à Thionville.

Agnès Lallemand, une femme âgée de 56 ans, a été signalée disparue en France depuis le mois de mai 2017.



Le 4 juillet, elle a encore été aperçue dans un camping proche de Thionville et, le 6 juillet, son véhicule a été retrouvé dans les bois de Florenville, au lieu-dit "Le Fond De Conge", à proximité de la nationale N85 et de la Semois. Depuis, elle n'a plus donné signe de vie.



Madame Lallemand a la nationalité française. Elle mesure 1,60m et est d'une stature plutôt mince. Elle a de longs cheveux châtains et les yeux bleus.