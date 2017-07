Comment faire alors que la E411 est fermée ?

Les opérations de la protection civile devraient encore prendre beaucoup de temps. La police a mis en place un plan de circulation, mais les itinéraires secondaires créent des embouteillages dans les communes autour de l'accident. Voici le plan de la police et nos conseils pour éviter les bouchons.



Le plan de mobilité de la police



Face à la fermeture de l'autoroute, la police a mis en place des déviations et a dirigé les conducteurs vers des itinéraires de délestage. Cependant, il est conseillé de quitter l'autoroute avant ces déviations.



DÉVIATIONS

- en direction de LUXEMBOURG : quitter la E411 à hauteur de la sortie 25 "LIBRAMONT", suivre N89, N40 et reprendre accès 26 "VERLAINE"

- en direction de BRUXELLES : quitter la E411 à hauteur de la sortie 26 "VERLAINE", suivre N40, N89 et reprendre accès 25 "LIBRAMONT"



DÉLESTAGE :

- en direction de LUXEMBOURG : quitter la E411 à hauteur de la sortie 18 "COURRIERE", suivre N4 jusque BASTOGNE, prendre accès 54 "BASTOGNE" de la E25/A26 et ensuite E411/A4 à hauteur de l'échangeur de NEUFCHATEAU

- en direction de BRUXELLES : quitter la E411 à hauteur de l'échangeur de NEUFCHATEAU (E411/E25), suivre E25/A26 jusque BASTOGNE, quitter la E25/A26 à hauteur de la sortie 54 "BASTOGNE", prendre N4 vers NAMUR/BRUXELLES et reprendre E411/A4 via l'accès 18 "COURRIERE"



Malgré ce plan de circulation, deux gros points noirs sont apparus en matière de mobilité, ce lundi. "Pour les automobilistes qui viennent de Bruxelles, généralement ils sortent à Recogne, et la N89, qui permet de rejoindre la N4, est totalement engorgée. C'est également le cas pour les conducteurs qui viennent du Luxembourg et sortent à Verlaine, puis empruntent la N40, elle est aussi totalement engorgée", a décrit notre journaliste vers 19h.



Nos conseils pour éviter les bouchons:



- quand vous venez de Bruxelles, que vous dépassez Namur, prenez la N4 à hauteur de Courrière.





- quand vous venez du Luxembourg, sortez soit à Arlon puis récupérez la N4 pour remonter vers Bruxelles, ou alors prenez l'autoroute E25 vers Bastogne, puis retrouvez la N4, qui est là complètement fluide.