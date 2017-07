L'E411 restera fermée au moins jusqu'à ce midi

Le gouverneur de la province de Luxembourg, Olivier Schmitz, a déclenché la phase provinciale de la gestion de crise ce lundi matin à 5h00, annonce-t-il. "La situation est sous contrôle grâce à l'action efficace des services d'urgence et d'intervention. Aucune émanation toxique n'a été constatée", assure-t-il néanmoins.



Privilégier la N4



Vingt-trois tonnes de produits toxiques doivent encore être transférés dans des conteneurs sécurisés, puis ceux-ci seront entreposés sur un site protégé à Wanlin. Ce travail est effectué par une firme spécialisée dans la gestion des produits toxiques avec l’appui de la protection civile et des pompiers. L’opération est délicate, mais il n'y a plus de risque de pollution ou d’émanation. Une fois que les fûts auront été évacués, il faudra évacuer la carcasse du camion. Ces opérations devant prendre du temps, la E411 restera fermée jusque ce lundi midi au moins. "Tous les automobilistes et routiers devant traverser la province doivent privilégier la N4".



Rappel des faits



La phase provinciale de gestion de crise a été activée "au vu des problèmes de mobilité et pour relayer les autorités communales de Libramont sur le pont depuis dimanche 14h00", selon le gouverneur. L'autoroute E411 a été fermée à la circulation dans les deux sens dimanche en début d'après-midi en raison de l'incendie d'un camion, qui a a pris feu après avoir heurté la berme centrale. Le véhicule, immatriculé en Allemagne, transportait des fûts tétrachloro-éthylène, un solvant toxique.



Aussi des conséquences pour le trafic ferroviaire



Il y a également des conséquences pour le trafic ferroviaire. Les autorités ont demandé à ce qu'aucun train ne circule, jusqu'à nouvel ordre, entre Bertrix et Libramont sur la ligne 165, indique Arnaud Reymann, porte-parole du gestionnaire de l'infrastructure Infrabel. Le nombre de trains concernés est limité, mais aucun convoi ne circule lundi matin sur cette portion de voie. L'autoroute E411, sur laquelle l'incendie du camion accidenté a pu être maitrisé en fin d'après-midi dimanche, est restée fermée toute la nuit aux alentours du lieu de l'accident. Elle devrait le rester jusqu'en milieu de journée. L'autoroute a été fermée à Transinne dans la direction du Luxembourg et à Verlaine dans la direction de Bruxelles, selon la police fédérale.