Une ancienne gare est à vendre pour… 1 euro

Tant à l’extérieur qu’à l’intérieur, l’acquéreur devra rénover l’endroit. "On avait commencé dans un premier temps à abattre les cloisons. Il y a du travail mais ça ne coûte qu’un euro symbolique", regrette Jean-Marc Lambert, échevin de l’urbanisme de Paliseul.



Rénover plutôt que démolir



La commune cherche un nouveau propriétaire pour sa gare et son terrain de six ares. Mais avec cet euro symbolique, elle se permet de poser ses conditions. La façade reste blanche, la plaque de l’arrêt Paliseul doit être conservée, un local pour les voyageurs et un parking pour vélo devront être créés.



"J’aimerais bien que ça puisse servir aussi peut-être à des associations, un privé qui aurait un projet novateur et qui n’a peut-être pas le moyen de se loger. Ça pourrait servir de base à son projet", suggère Jean-Marc Lambert.



Il s'agit de rénover plutôt que de démolir pour préserver cette gare. La personne intéressée doit remettre son projet d’ici début septembre. Un jury retiendra le plus intéressant et l’acquéreur aura trois ans pour concrétiser ses intentions.