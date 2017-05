Grosses perturbations ce matin entre Namur et Gembloux

"Grosses perturbations dans les trains entre Namur et Gembloux suite à la panne d'un train de marchandises à Rhisnes", nous a signalé Marino à 5h50 via le bouton orange Alertez-nous.



Sur son site internet, la SNCB confirme la panne de trains de travaux (et non de marchandises donc) qui provoque une forte perturbation du trafic.

Des travaux étaient en cours dans la nuit sur la section entre Rhisnes et Namur. Des problèmes ont été constatés sur plusieurs trains de travaux, si bien que la circulation ferroviaire est rendue impossible pour les premiers trains qui doivent reprendre du service.

La durée du dérangement est "indéterminée" renseigne la compagnie ferroviaire. "Nous mettons tout en oeuvre pour que le service des trains soit rétabli le plus vite possible", a-t-elle indiqué.

Deux alternatives sont mises en place pour acheminer les voyageurs: certains trains sont détournés via la dorsale wallonne, et des services de bus ont été demandés pour desservir d'autres destinations omnibus.



Les trains de secours pour dépanner les véhicules victimes d'avarie sont en route. La situation devrait être normalisée vers 8h00-8h30, évalue le porte-parole Arnaud Reymann.