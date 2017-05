En une nuit, le gel a anéanti le travail des producteurs de pommes

A 4 mois de la récolte, les professionnels du secteur font d'inquiétantes prévisions pour les producteurs de fruits en Wallonie. Les producteurs annoncent des pertes de 70% à 90% pour les pommes, jusqu'à 80% pour les cerises et équivalentes à 50% pour les poires. Une situation exceptionnelle depuis 1991, constatent-ils dans notre RTLinfo 13h.

Philippe Thiry, technicien-horticole au sein du groupement d'arboriculteurs "gawi" déplore cette catastrophe et ses conséquences: "Il faut bien se rendre compte qu'il y a des exploitations qui n'ont quasiment que des pommiers. A mon avis, beaucoup d'entre eux ne vont pas se relever de cette crise-ci."

Olivier Warnier, responsable du centre fruitier wallon détaille l'ampleur du phénomène: "C'était déjà très dur pour les pommes. Cela va l'être encore un peu plus et il n'est pas étonnant de voir à l'avenir des arrachages massifs au niveau des vergers de pommiers".

Dans la majorité des vergers de pommes de Belgique, le risque d'une perte totale est important. En une seule nuit, celle du 19 au 20 avril, le gel a anéanti le travail des producteurs.

"Les arbres étaient en pleine floraison au moment du gel du 20 avril et comme on peut le voir ici, toutes les fleurs qui étaient ouvertes sont gelées. Les étamines et pistils sont bruns, sont noirs", constate Olivier Warnier.

Les mesures prises par les arboriculteurs n'ont pas suffi. Pour limiter les dégâts, ils espèrent dans les prochains jours de la pluie, du soleil et de la chaleur.

En juin, un autre bilan plus précis sera établi.

"Vous avez les fruits mal pollinisés qui vont chuter de manière naturelle au mois de juin et c'est à ce moment-là qu'on sera un peu plus fixé sur ce qui va rester comme potentiel de récolte", révèle Philippe Thiry.

La Wallonie compte 70 producteurs fruitiers. Des représentants du secteur les invitent dès aujourd'hui à solliciter l'intervention du fonds des calamités.