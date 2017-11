Le Grand-Duché, la petite histoire Que serait le Luxembourg sans les frontaliers ? Frontaliers, les envahisseurs du Luxembourg (20.11.2017) Ils viennent de la Grande Région et sont aujourd'hui plus de 180.000 à travailler au Grand-Duché. Ce sont, bien sûr, les frontaliers. L’Actu en Preview





Bouchons, pollution, tourisme à la pompe... Ils participent en bien et en mal à l'attractivité du pays. Car contre ces mauvais facteurs, ils sont aussi une vraie force économique: ils représentent près de la moitié des salariés du pays (principalement dans le secteur privé) et rapportent à l'État bien plus qu'ils ne coûtent.



Issus des pays voisins, ces hommes et ces femmes ont, globalement, un niveau d'étude plus élevé que les résidents. Surtout, ils rapportent beaucoup à l'État: 2,1 milliards de cotisations sociales contre 1,9 milliard de coûts, sans parler de la consommation dans les commerces locaux.



Alors, des envahisseurs les frontaliers ?