Luxembourg, toujours un paradis ?

Les "Paradise Papers" ont replacé les paradis fiscaux au cœur de l’actualité. Ces dernières révélations sur le système de montages financiers légaux servant à se soustraire au maximum à l'impôt sont venues braquer un peu plus les projecteurs sur des pratiques largement critiquées mais visiblement répandues.

Deuxième centre mondial de fonds d'investissement et premier centre de banques privées en Europe, le Luxembourg a fait de sa place financière un des principaux moteurs de son économie. Mais comment a-t-il pu, en moins d'un siècle, se forger une telle puissance financière ? Tout démarre durant l'entre-deux-guerres avant de véritablement exploser pendant les années 70.



Plus récemment, mais bien avant les "Paradise Papers", ce sont les affaires Clearstream et Luxleaks, qui ont fait trembler le sol luxembourgeois. Depuis, le pays a fait des efforts pour se débarrasser de cette image de paradis fiscal qui, vue depuis l'étranger, semble lui coller à la peau.



En décembre 2016, l'Oxfam, une association de lutte "contre les injustices et la pauvreté", plaçait le Luxembourg en 7e position de son classement des principaux paradis fiscaux pour les entreprises.



D'ici la fin de l'année, la Commission européenne doit d'ailleurs publier une liste noire officielle des pays classés comme paradis fiscaux.



Copyright images: RTL & Archives Prelinger