Hugo Gernsback, le Luxembourgeois qui a inventé le terme "science-fiction"

Tantôt romancier, tantôt "homme de presse", Hugo Gernsback a passé peu de temps au Luxembourg. Né en 1884, il émigre aux Etats-Unis l'année de ses 20 ans, prend la citoyenneté américaine, et tente de lancer plusieurs magazines. C'est d'ailleurs grâce à lui que de nombreux auteurs réussirent à percer, bien aidés par ses publications.Ce n'est pas en tant qu'auteur mais en tant qu'éditeur que le "père de la science-fiction" permis le développement de ce style littéraire. Depuis 1953, le prix Hugo, nommé en hommage à Gernsback, récompense les meilleurs récits américains de science-fiction. Plus près de nous, à Luxembourg, une rue porte son nom, près de Luxexpo.En plus d'être éditeur, Hugo Gernsback était aussi un inventeur. À sa mort, en août 1967 à New-York, il avait déposé plus de 80 brevets. Il avait notamment imaginé, sans doute plusieurs décennies trop tôt, ces "télélunettes", qui sont un peu l'ancêtre de nos casques de réalité virtuelle.