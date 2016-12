Le Mullerthal en automne

Le tout a été filmé et réalisé par Michel Ribeiro, MR FILMS avec un drone (DJI Phantom 4) au mois de novembre.Le choix de l'endroit a été selectioné en collaboration avec l'ORT ( http://www.mullerthal.lu/de ). En outre, plusieurs communes ont donné leur accord pour le tournage ( Echternach, Berdorf, Beaufort, Beaufort Castles,Larochette). Après avoir eu l'accord de la direction de l'aviation DAC le projet a été lancé.Depuis un moment le réalisateur voulait réaliser un projet avec un drone du début à la fin et l'occasion s'est présentée cet automne. Le succès de la vidéo sur les réseaux sociaux est indéniable. En quatre jours, la vidéo a été partagée plus de 500 fois!