"From Lux to the snow" L'incroyable vidéo d'un séjour aux sports d'hiver





Carlos est steward et il a découvert la vidéo dans le cadre de son job pour une compagnie aérienne il y a deux ans. Le résultat est bluffant !

Ce lecteur du 5minutes nous a fait le plaisir de partager ce clip digne d'une production professionnelle. Tout y est: effets, prises de vue à couper le souffle, musique, sensations, ambiance et frissons.



Du début de journée avec le réveil avant le grand départ, en passant par le trajet de 9 heures en voiture jusqu'à Peisey-Vallandry, une petite station des Alpes du nord jusqu'aux folles descentes des pistes en snowboard ou ski, sans oublier les bonnes soirées comme on les aime.



Entouré de ses amis, Carlos a utilisé 3 Go-Pro, une Panasonic GH5 ainsi qu'un drone afin d'immortaliser leur séjour dans les montagnes. Après quelques jours sur place, pas moins de 607Gb de rushes ont ainsi été enregistrés sur plusieurs disques durs. Commence alors la difficile mission de faire le tri, de choisir les meilleures images et de monter le résultat final.



Pour un vidéaste amateur autodidacte, la qualité de cette vidéo est vraiment surprenante. Raison de plus pour partager ce clip d'un peu plus de 4 minutes avec vous. Des images qui donnent envie de partir à la montagne !