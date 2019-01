Une fillette de deux ans tombe avec son siège au milieu d'une route

Chad Cheddar Mock, un automobiliste, a aperçu une petite fille par terre au milieu d'une route de Mankato, une ville du Minnesota, le 14 janvier. Il s'est arrêté à quelques mètres de la fillette encore attachée à son siège auto. Elle serait tombée de la voiture de sa mère, dont la portière arrière était ouverte, explique ABC News.



UN HOMME S'ARRÊTE POUR LUI VENIR EN AIDE

La scène a été filmée grâce à une Dash-Cam, une caméra de tableau de bord. Les images montrent l'homme s'approcher de l'enfant, arrêter son véhicule et descendre de sa voiture en agitant les mains pour alerter les autres automobilistes. On le voit se précipiter vers la fillette, qui, étonnamment, ne pleure pas.



Plusieurs personnes s'arrêtent pour lui venir en aide. Après avoir récupéré le bébé, "l'homme s'est garé sur le bord de la route et a attendu que la mère de l’enfant revienne sur les lieux", a expliqué Daniel Schisel, commandant de la sécurité publique de Mankato. La maman de la petite fille est revenue sur place après avoir constaté la disparition du bébé.



LE SIÈGE MAL ATTACHÉ

"La police a été dépêchée sur les lieux après que des appels aient signalé la présence d'un bébé au milieu d'une route", selon un message publié sur la page Facebook de la ville, relayé par ABC News.



"L'enfant se trouvait à l'arrière de la conductrice", a précisé la police. "Le bébé était bien attaché à son siège. Néanmoins, le siège n’était pas correctement attaché dans la voiture", a déclaré Daniel Schisel. "On ignore comment la porte s'est ouverte", a-t-il déclaré.

Les médecins ont examiné la fillette. Heureusement, cette dernière n'a pas été blessée. Les agents ont demandé aux autorités locales de porter plainte contre la mère pour négligence parentale.