Quand on parle de connerie, "il y a toujours deux cons"

"Quand on identifie un con, dans la rue, dans sa famille, parmi ses amis ou les fréquentations de ses amis, on a toujours tendance à se focaliser sur l'objet. C'est-à-dire, il y aurait une personne, un abruti ou une idiote, qui serait vraiment la lie de l'espèce humaine" explique le philosophe Maxime Rovere lors d'une interview accordée à France info.



"Quand on formule ce jugement, on est soi-même en train de cesser de faire certaines choses qui sont indispensables à l'être humain et, notamment, comprendre ou faire preuve d'empathie. Au fond, il y a toujours deux cons quand on parle de connerie. Il y a celui qu'on identifie comme un objet et celui qu'on est en train de devenir ou de redevenir... Il faut lutter contre les deux."



DES TECHNIQUES POUR "FAIRE AVEC"

"Nous ne pouvons pas toujours nous libérer des cons, soit par le mépris soit en les oubliant. [Par exemple], quand c'est votre supérieur hiérarchique, [que] vous allez le voir tous les jours. [Ou] quand c'est la personne avec qui vous êtes marié et que vous ne voudriez plus fréquenter... Ces situations-là nous imposent de "faire avec", précise-t-il.

Il explique qu'il faut inventer des techniques pour "faire avec"... Il faut s'éloigner de la personne et se concentrer entièrement sur la situation. "Cela permet de diminuer fortement l'intensité affective, c'est-à-dire l'agacement et on apprend à déplacer des éléments qui sont neutres et qui vont permettre de trouver une issue au conflit", ajoute le philosophe.



Selon lui, "la connerie a augmenté de manière algorithmique avec l'apparition des réseaux sociaux". Il faut "apprendre à recevoir des leçons des autres (...) C'est ce défaut d'humilité qui fait des gens les plus instruits de parfaits cons", conclut-il.