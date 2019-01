Des sangliers et leurs petits filmés sur une route en Lorraine

Vus sur une route entre Thil et Hussigny, des sangliers et plusieurs marcassins ont été filmés à une poignée de kilomètres du Luxembourg.

"Un rappel à la prudence!" C'est par ce préambule qu'Annie Silvestri, la maire de Thil (Meurthe-et-Moselle), a montré une meute de sangliers via une vidéo qu'elle a elle-même posté sur Facebook, samedi en début de soirée.On y voit les mammifères d'abord au bord de la route, entre Thil et Hussigny. Puis, ceux-ci se décident à traverser, les marcassins suivant en file indienne."Passage de sangliers entre Thil et Hussigny, sur la voie de contournement, également entre Hussigny et Saulnes !" indique la maire. "Pour en avoir croisés une belle meute entre Hussigny et Saulnes, je peux vous dire simplement que c'est très flippant! Donc prudence lorsque vous traversez des forêts" conclut-elle.