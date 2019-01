Cris et bagarre en plein film Des scènes d'hystérie dans les cinémas parisiens, lors de la projection de Creed II Ce n’est pas un match de foot.



Des spectateurs ont complètement disjoncté en banlieue parisienne, notamment à Rosny-sous-Bois, lors de la projection du film Creed II.

"Maintenant quand on me demandera pourquoi je n'aime plus aller au cinéma, je leur montrerai cette vidéo d'une séance de Creed II..." C'est peu dire que la projection du film Creed II, sorti en salle la semaine dernière, a dégénéré en banlieue parisienne et notamment dans le cinéma "Ciné Cité Rosny 2".



Plusieurs vidéos circulent sur les réseaux sociaux, dont l'une a été reprise par la page Facebook "Hidecut" et sur Twitter par un journaliste spécialisé, et montrent des scènes d'hystérie collective durant la projection de ce film, spin-off de la série Rocky. On entend des spectateurs crier, on en voit se filmer et même se battre devant la toile. "Ce n’est pas un match de foot. Non. Ce sont des projections de #Creed2 dans quelques salles en France" commente le journaliste. On est plus tranquille dans les salles de cinéma du Luxembourg...