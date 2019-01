Désormais, la girafe noire est empaillée dans son salon

Décidément, Tess Talley fait parler d'elle. En juillet dernier , cette chasseuse américaine avait suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux, alors que ressurgissait un cliché datant de juin 2017 où on la voyait poser à côté du cadavre d'une girafe noire, lors d'un voyage en Afrique du Sud.Le week-end dernier, la chasseuse a donné de ses nouvelles en postant un nouveau cliché de cette girafe, désormais empaillée et trônant dans son salon. "Avec de la patience, de la persévérance et des prières, cela a été possible !" écrit-elle dans le statut qui accompagne sa photo. "J'ai adoré cette partie de chasse! J'ai adoré cette viande!" ajoute t-elle notamment, en concluant par ces deux hashtags "#aucunregret", "#jechasse, jenesuispasdésolé".Samedi, Tess Talley avait annoncé fièrement "l'arrivée à la maison" de son "trophée" avec lequel elle feignait de prendre un café.La chasseuse n'en est pas à son premier coup d'essai. Au gré de ses voyages à l'étranger, elle expose plusieurs fois dans l'année le cadavre des animaux qu'elle chasse, qu'il s'agisse d'espèces en voie de disparition ou non.