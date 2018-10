Humour La minute de Filo Ponk Médias/Buzz Médias/Buzz





Humour et actualité font souvent bon ménage. Voici l'image détournée du jour du bon vieux Filo Ponk.

Il suffit d'enlever une lettre à Superjhemp pour donner une autre signification aux pouvoirs du super-héros luxembourgeois !



Filo Ponk snipe à la volée, toujours lorsqu’on ne l’attend pas, jamais quand on l’espère. Son leitmotiv: sarcastique oui, méchant non.



Obscur personnage errant de temps à autre dans la rédac’, qui par-dessus nos épaules cherche l’inspiration et prend un malin plaisir à débusquer le grain de sable qui va faire grincer le rouage.



« Le rire, la moquerie, la dérision sont des entreprises de purification, de déblaiement, ils préparent des salubrités futures. » Romain Gary