Banksy dévoile les coulisses de son énorme coup de maître

Du grand Banksy, qui signe avec cette "performance" une nouvelle étape dans le monde de l'Art.La toile de cet artiste de rue a commencé à s'auto-détruire quelques secondes après avoir été vendue pour plus d'un million d'euros dans les locaux de la célèbre société de ventes aux enchères Sotheby's à Londres. Devant des invités prestigieux, complètement apeurés et surtout impuissants, le dessin a commencé à être coupé en fines lamelles.Un dispositif prévu depuis quelques temps par Banksy qui a dévoilé une vidéo dans la nuit de samedi à dimanche révélant qu'il avait en fait tout prévu "au cas où le tableau serait vendu aux enchères". Il avait à l'époque installé une déchiqueteuse en cachette à l'intérieur du cadre.La vidéo a été postée sur son compte Instagram avec pour seule explication: "The urge to destroy is also a creative urge" - Picasso. ("Quel plaisir que de détruire pour recommencer"). Une destruction à plus d'un million d'euros, il fallait y penser.L'artiste a toujours été très critique face au marché de l'Art, ses œuvres n'ont jamais été créées dans un but permanent. Certaines de ses créations ont été vendues aux enchères pour des sommes vertigineuses, ce qui n'a pas plus à l'artiste. La destruction ultra-médiatisée de cette toile était la meilleure manière de rester fidèle à son modèle.