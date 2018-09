"Notre rapport à l'automobile est bouleversé" selon un expert du Luxembourg

🚗 LA BAGNOLE C’EST FOUTU ?

Avec son fameux moteur à explosion, la #voiture thermique est sans doute le véhicule qui incarne le mieux la civilisation du XXe siècle… et ses excès. pic.twitter.com/FcZrdlllqf — Le 1 (@Le1hebdo) 25 septembre 2018

"La bagnole, c'est foutu ?" Telle est la question posée cette semaine par le magazine français "Le 1", qui traite chaque semaine une grande question d'actualité à travers les regards d'écrivains, de chercheurs, de philosophes, d'anthropologues, mais aussi d'artistes et de poètes.Pour répondre à cette vaste question et apporter un éclairage personnel, l'hebdomadaire a fait appel à l'anthropologue Abdu Gnaba, résident du Grand-Duché et expert éclairé de l'émission "Grand Bien Vous Fasse" sur France Inter.Vu du Luxembourg et en restant au stade du premier degré, on pourrait répondre que non, la voiture est encore loin d'être foutue eu égard -notamment- au nombre toujours grandissant de frontaliers prenant le volant pour se rendre chaque jour au Grand-Duché. Les frontaliers français ont d'ailleurs dépassé la barre des 100.000 , même si tous ne choisissent pas de venir travailler en voiture...Quoiqu'il en soit, "notre rapport à l’automobile est bouleversé" estime l'anthropologue. D'étendard de nos valeurs, de prolongement de l'être humain, même, elle serait passée "du supportsoi au supportsoi", conséquence de toutes les aides à la conduite qui se sont invitées dans les habitacles de nos véhicules.Ainsi,, de nous retrouver avec nous-même" écrit-il dans les colonnes du magazine. "C’est un espace dans lequel(...) l’endroit où l’on se raconte les événements de notre quotidien pour les mettre à distance, les classer, les hiérarchiser."Le conducteur ne faisant d'abord qu'un avec son objet s'en serait progressivement détaché, passant "de la maîtrise au lâcher-prise", comme Abdu Gnaba a titré sa chronique. "Après avoir été subjugué par l’alchimie de la vitesse puis envoûté par le plaisir de la conduite, le conducteur abandonne peu à peu le pouvoir sur sa machine pour se recentrer sur lui-même.Il est à parier, voire à espérer, qu’il se réfugiera dans le cocon de l’habitacle, pour glisser en toute confiance dans le confort du lâcher-prise" conclut-il dans les colonnes du magazine.