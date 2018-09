Vidéo Les bagagistes de Heathrow rendent un superbe hommage à Freddie Mercury Médias/Buzz





Avant qu'il ne devienne Freddie Mercury, Farrokh Bulsara était bagagiste à l'aéroport d'Heathrow (Londres). Ses successeurs lui rendent un hommage vibrant en vidéo.

"Freddie for take-off", ou en français "Freddie au décollage", une incroyable vidéo a été publiée par la compagnie aérienne britannique mercredi pour rendre hommage à l'anniversaire de la star internationale. Freddie Mercury était né le 5 septembre 1946.



Les bagagistes ont tous suivis une formation intense en danse et chorégraphie pour se lancer sur l'énorme titre "I want to break free". "Bohemian Rhapsody", le film événement sur le groupe Queen sortira le 24 octobre prochain.