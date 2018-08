Grosse polémique après qu'un bébé tigre ait été tenu en laisse dans un supermarché

Bonjour @LeclercBonPlan. Sérieusement, trouvez-vous que c'est vraiment un bon plan de cautionner la #souffranceanimale en acceptant qu'on exhibe dans votre Centre E. Leclerc de Guérande ce jeune fauve du Cirque Zavatta Douchet ? @villedeguerande, une réaction ? #CirqueSansAnimaux pic.twitter.com/vicRczjrOu — 30 Millions d'Amis (@30millionsdamis) 21 août 2018

L'association 30 Millions d'Amis a été la première à s'indigner officiellement, demandant une réaction de la ville de Guérande, dans l'ouest de la France, où un bébé tigre a été "baladé" dans un supermarché. Une avalanche de critiques a suivi sur les réseaux sociaux, dénonçant la souffrance animale et s'opposant aux cirques avec animaux sauvages.Car un cirque s'est bel et bien installé dans cette ville des Pays de la Loire et c'est un de ses responsables qui a emmené l'animal dans la galerie marchande de ce supermarché."Je suis navrée qu’un centre Leclerc puisse faire la promotion de ce genre de spectacles en utilisant un pauvre fauve terrorisé", a réagi Reha Hutin, la présidente de la Fondation 30 Millions d’Amis.Le supermarché a expliqué ne pas cautionner non plus cette action mais reconnaît avoir "consenti à que le cirque vienne chaque lundi matin durant la période estivale faire une présentation de ses numéros et [tenir] chaque jour une billetterie sur un stand dédié dans la galerie".Quant à la ville, elle a indiqué qu'une "réflexion sera engagée prochainement au sein du Conseil Municipal concernant l’installation de cirques avec animaux sur la commune" tout en prenant soin de souligner "qu'elle ne peut être tenue responsable de cette opération".