Réseaux sociaux "In My Feelings Challenge": le défi du Web qui inquiète In My Feelings Challenge (03.08.2018) Ce défi, qui consiste à danser à côté de sa voiture, n'est pas sans danger. Médias/Buzz





Une danse, inspirée d'un morceau du rappeur Drake, fait l'objet d'un challenge aussi dangereux que viral sur le Web.

Vous êtes sans doute déjà tombé sur une vidéo accompagnée du hashtag #InMyFeelingsChallenge". Nommé également le "Kiki challenge", ce défi à la mode consiste à se filmer en train de danser à côté de sa voiture et à poster la vidéo en ligne.



Les personnes prenant part à ce défi se filment en train de sortir de leur véhicule, qui continue parfois à rouler, et dansent sur la route sur le titre hip-hop du Canadien Drake "In my feelings".



L'acteur et chanteur Will Smith s'est pris au jeu: sa vidéo a atteint 18 millions de vues sur Instagram. Mais si le défi se veut amusant, plusieurs accidents se sont produits. En Espagne et aux États-Unis notamment, où ce challenge est ultra-populaire, les autorités s'inquiètent et rappellent que la sécurité routière n'est pas un jeu. On vous laisse découvrir notre vidéo sur ce sujet !