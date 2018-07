Des policiers se lâchent sur le tube de Bruno Mars "Uptown Funk"

La police de Norfolk (Virginie) fait le buzz avec sa vidéo où on peut les voir se trémousser sur le tube de Bruno Mars et Mark Ronson "Uptown Funk".

Pour ce clip (que vous pouvez regarder ci-dessous), les agents semblent avoir tout donner. Des efforts payants puisqu’il a déjà été regardé 28 millions de fois!



La police de Norfolk se lâche!



Il s’agissait au départ de répondre au défi lancé par la police de Corinth (Texas), qui s’était elle-même illustrée sur la chanson "Party in the U.S.A" de Miley Cyrus. Mais le succès remporté par la vidéo de la police de Norfolk a dépassé toutes les attentes."Nous voulions montrer à la communauté que notre premier objectif est de protéger et de servir, mais nous ne sommes pas des robots", a expliqué William Pickering, porte-parole de la police de Norfolk. "Nous partageons de nombreux intérêts avec nos concitoyens".