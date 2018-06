Cristiano Ronaldo supplie les supporters iraniens de le laisser dormir

Des supporters iraniens se sont rassemblés devant l'hôtel de l'équipe nationale du Portugal la nuit dernière avec pour seul objectif de perturber le sommeil des Portugais.Des images de ce tapage nocturne ont filtré dans les médias portugais. Sur celles-ci, on peut voir le buteur apparaître à la fenêtre de l'hôtel et faire des gestes pour demander aux supporters de le laisser dormir.La réaction des fans a été immédiate: ils lui ont dédié une véritable ovation et ont cessé le vacarme.Cependant, d'après la Radio Renascença, le bruit a repris quelques minutes plus tard, poussant la Fédération portugaise de football à demander un renforcement du dispositif policier déployé aux abords de l'hôtel, qui a fini par rétablir le calme peu après minuit.

La FPF n'a pas souhaité faire de commentaire, mais un proche de l'équipe portugaise a considéré que "les images (parlaient) d'elles-mêmes".

Dans une autre vidéo diffusée par la télévision SIC, on voit un groupe de supporters entonner des chants dans la rue en face de l'hôtel de la Seleçao.

Le Portugal et l'Iran s'affrontent lundi soir (20h00, heure de Paris) en 3e journée du groupe B, Cristiano Ronaldo et compagnie n'ayant besoin que d'un match nul pour décrocher leur qualification en huitièmes de finale du Mondial-2018.

RTL avec AFP