Un prêtre gifle un bébé en plein baptême : "ce n'est pas excusable"

Partagée des dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux depuis le 20 juin, la scène, qui a choqué bon nombre d'internautes, a été authentifiée. Comme l'affirment nos confrères de Libération , celle-ci s'est déroulée lors d’un baptême qui a eu lieu le 17 juin, dans une église d’Île-de-France.La vidéo ayant fait le buzz jusqu'en Martinique et en Guadeloupe, où elle est apparue sur un site d'information, certains ont cru à tort qu'elle avait été filmée dans ce territoire français des Caraïbes.Le prêtre, âgé de 89 ans, s’est excusé auprès de la famille, qu'on voit choquée dans la vidéo et l’enfant a bien été baptisé. Mais il n'est pas exclut qu'il soit sanctionné. La chargée de communication du diocèse a ainsi évoqué "un geste explicable, mais pas excusable". "L’évêque et son conseil travaillent sur des mesures conservatoires" a réagi le diocèse, qui dit vouloir "se montrer très ferme".Mais "un baptême, c’est long et le bébé criait beaucoup" a tenu à relativiser la chargée de communication.