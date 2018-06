L'hypnotique teaser du prochain mapping de la cathédrale de Metz

© Metz.fr

INFOS PRATIQUES

Les Messins s'en souviennent encore. Fin juin 2017, ils ont pu découvrir un époustouflant mapping vidéo projeté directement sur la façade de la cathédrale Saint-Etienne. Le spectacle s'était répété chaque fin de semaine, à raison de plusieurs projections par soir.Eh bien réjouissez-vous, la cathédrale va reprendre vie:. Réalisé par Yann Nguema et mis en musique par EZ3kiel, ce second épisode baptisé "Alter Lux Animae" promet de nouveaux visuels toujours plus impressionnants.En parallèle de la projection, plusieurs parcours de marche dans la ville ont été créés afin de (re)découvrir Metz au fil de nombreuses oeuvres disséminées dans la ville.Le mapping vidéo aura lieu les jeudis, vendredis et samedis soirs de juin, juillet, août et septembre. Seul le soir de la fête nationale, le 14 juillet, marquera une pause dans la projection. Le planning complet et les horaires de diffusion sont disponibles ici:Pour se rendre sur place, il est conseillé aux résidents de la ville d'emprunter les transports en commun et de parcourir le centre-ville à pied.Si vous venez en voiture, le stationnement en voirie est possible (et gratuit après 19h) mais difficile de trouver un espace libre. Mieux vaut se fier au guidage des parking souterrains afin de voir s'il reste des places.Enfin il reste l'option du train: la gare est situé à dix minutes à pied de l'hypercentre et à peine 15 minutes de la cathédrale.