"On ne va pas s'emmerder!" En toute décontraction, Platini avoue une "magouille" lors du Mondial 98





L'ancien président de l'UEFA a confié que le Comité français d'organisation de la Coupe du monde 98 avait tout fait pour que la France et le Brésil ne se rencontrent pas avant la finale.

Suspendu pour quatre ans de toute activité dans le football, Michel Platini risque de faire beaucoup parler de lui dans les jours qui viennent. Interrogé dans l'émission Stade Bleu, diffusée sur France Bleu ce dimanche 20 mai, l'ancien numéro 10 de l'équipe de France a confié qu'une "petite magouille" avait permis d'éviter une confrontation entre la France et le Brésil avant la finale, lors de la Coupe du monde remportée par les Bleus en 1998. A l'époque, il était co-président du Comité français d'organisation de la Coupe du monde.



"Ben oui hein, bien sûr ! Écoutez, on est à la maison, il faut bien profiter des choses ! On ne va pas s'emmerder pendant six ans à organiser la Coupe du Monde si on ne peut pas faire quelques petites magouilles !" lâche tranquillement l'ancien président de l'UEFA, actuellement suspendu de toute activité liée au football pour un paiement de 1,8 M EUR sans contrat écrit reçu de Sepp Blatter, ex-président déchu de la Fifa.



Pour rappel, la France avait remporté la finale 3 à 0 le 12 juillet 1998 contre le Brésil.