Moselle: une caméra pour observer une cigogne et ses petits

© Impression écran - Mairie de Sarralbe

Le maire a fait installer une caméra au-dessus de la mairie en 2016. La raison ? C'est à cet endroit qu'un couple de cigognes a installé un nid, dans lequel plusieurs petits sont venus au monde.Diffusée en direct 24h/24, la vidéo permet d'observer de près, sans déranger, la vie quotidienne de ces grands oiseaux.Les plus chanceux pourront voir un des deux parents se lever et toiletter les petits cigogneaux, nés cette semaine. En tout, la commune compte une vingtaine de nids occupés.Rendez-vous sur le site de la ville pour les voir en vidéo ! Et si vous êtes de passage dans la région, la mairie a édité un plan de promenade pour les observer vous-même et découvrir la ville.