Il a osé "Juif ou Arabe", la séquence qui amuse sans choquer dans le Burger Quiz





Après 16 ans d'absence, le jeu mythique d'Alain Chabat est de retour sur TMC depuis cette semaine.

Les scores d'audience sont excellents, la critique est unanime : voilà enfin un bon divertissement comme il n'en existait plus depuis quelques temps à la télé française.



Pas de promo des invités, bonne ambiance sans grosse polémique autour des participants, blagues et fous rires dans tous les sens... bref, un cocktail détonnant de bonne humeur qui fait du bien !



Pour couronner le tout, en plus des questions et jeux vraiment bien ficelés et écrits, une séquence a retenu notre attention. Une partie de "Sel ou Poivre" au sujet on ne peut plus sensible : Juif ou Arabe avec des cas de figure qui jouent avec les clichés.



Résultat : Alain Chabat a réussi à mettre tout le monde d'accord en prouvant qu'on pouvait rire et s'amuser même en riant de sujets délicats. L'équipe a joué le jeu et les séquences sont presque irréalistes tant ce genre d'image est rare à la télévision moderne.



Aucun filet, pas de politiquement correct, mais pas non plus de propos choquants. Quand la télé française ose redevenir drôle, ce n'est pas une blague mais ça fait vraiment rigoler.