Une barre de sécurité du manège lâche en pleine montée

"Je te déteste, je te déteste!" Cette jeune étudiante, déjà paniquée avant que le manège ne se mette en route, ne s'attendait certainement à connaître une aussi grosse frayeur à la Foire du Trône, à Paris.Montée avec l'un de ses amis, elle a vu une barre de sécurité située devant elle "lâcher" avant d'être propulsée dans les airs, avec des chutes avant et arrière à 120 km/h.Les yeux rivés sur la barre, l'étudiante n'a cessé d'hurler aux côtés de son ami, comme on peut le voir dans cette vidéo produite par nos confrères du Parisien Une fois le calvaire terminé, son ami n'a pas manqué d'interpeller les forains responsables de l'attraction en leur demandant si c'était "normal".L'un d'eux lui a répondu: "Non c'est pas normal (...) Vous avez eu de la chance!"Le propriétaire de l'attraction assure qu'il s'agit d'une simple barre de confort mais une enquête pour "blessure involontaire par manquement d'une obligation de sécurité ou de prudence" a été ouverte.