"Pays de merde" Un Youtubeur détourne les insultes de Donald Trump en clip promotionnel pour la Namibie Médias/Buzz





"Si jamais vous souhaitiez quitter notre superbe et parfait pays pour un vrai pays de merde d'Afrique, nous vous invitons à rejoindre la Namibie."

"Pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues de pays de merde viennent ici?", aurait demandé Donald Trump lors d'une réunion la semaine dernière, en référence à des pays d'Afrique, à Haïti et au Salvador. Eh bien la chaîne Youtube EES a la réponse.



À grands coups d'imitation vocale et de paysages de rêve, le vidéaste a retourné les propos du président américain pour en tirer un clip promotionnel.



Un joli succès pour la chaîne et un détournement de plus contre Donald Trump, dont le mandat sera certainement marqué par d'autres dérapages et critiques.