"Benelux people can relate: le meeting annuel des pneus été"

© Capture d'écran 9gag

Ce n'est pas tous les jours que l'on tombe sur une publication visant le Benelux dans le fil d'actualité d'un réseau social aussi étendu.Mercredi, une des publications les plus appréciées concernait le Benelux et plus spécifiquement, le " meeting annuel des pneus été".





Ce qu'insinue (avec une touche d'humour noir) ce montage photo, c'est que les automobilistes du Benelux sont habitués à voir des accidents dus à la négligence de certains qui gardent leur pneus été dans des conditions hivernales.



Majoritairement visité par des moins des internautes de moins de 24 ans, la start-up compterait, aux dernières nouvelles, 150 millions d'utilisateurs dont une petite partie au moins a voté pour cette publication.9gag fonctionne avec un système "d'upvote" qui propose à ses internautes de découvrir les publications les plus populaires avant les autres.Autant dire que cette publication s'est déjà payée un petit tour du monde virtuel.