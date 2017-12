Pendant que les lutins travaillent Le Père Noël s'amuse sur le Nürburgring Médias/Buzz





Le Père Noël s'entraîne visiblement pour sa tournée du 24 décembre sur le circuit du Nürburgring.

Le mythique circuit du Nürburgring en Allemagne a diffusé une vidéo afin de célébrer l'arrivée de la neige sur sa piste. On y voit un couple s'amusant gentiment sur l'asphalte recouvert d'un beau manteau blanc. Le couple est en pleine bataille de boules de neige. Tout à coup, l'homme et la femme sont interrompus par un étonnant véhicule arrivant au loin.



Il s'agit d'un buggy, dérapant allègrement sur la poudreuse. Au volant, on retrouve le Père Noël. Ce dernier, visiblement de très bonne humeur, s'amuse à enchaîner les rifts sur la neige, sur la bande son d'un "Santa Claus is coming to town" assez punk. A bord de son bolide, le Père Noël dévale la piste du Ring, laissant échapper ici et là quelques cadeaux !



IL A TROQUÉ SON TRAÎNEAU

Cette course folle se termine par un mémorable donut sur l'asphalte enneigé. Le Père Noël descend de voiture, visiblement sonné par sa dernière prouesse, et finit par s'écrouler dans la neige, sonné mais heureux ! Il faut dire que les sensations doivent être bien plus grisantes qu'avec un traîneau et des rennes ! C'est aussi ça, la magie de Noël.