Robert Pires: "je me rappelle de mes soirées au Luxembourg"

Pour faire la promotion d’un nouveau sport, rien de tel qu’une brochette de stars. Et il y avait du beau monde réuni aujourd’hui au Luxembourg pour mettre en lumière le Teqball, sorte de croisement entre le football et le tennis de table.



Après la star brésilienne Ronaldinho l’an passé, d’anciens internationaux, le Portugais Nuno Gomes, l’Espagnol Carles Puyol ou le Français Christian Karembeu, ont répondu présents. Parmi eux, un certain Robert Pires qui a fait les belles heures du F.C Metz, et qui se souvient de ses escapades grand-ducales.





Un tournoi en présence de toutes ces stars aura lieu ce soir dès 18h00 au centre Atert de Bertrange, organisé par l'entreprise Docler Holding, dont le siège est à Luxembourg.

Robert Pires (30.09.2017) "Une stabilité dans l'équipe luxembourgeoise".

Robert Pires, ex-champion du monde avec les Bleus, nous a aussi livré quelques impressions sur le match France-Luxembourg qui avait fini sur un nul le 3 septembre 2017.Interrogé au sujet de l'équipe luxembourgeoise, il a parlé "d'un collectif luxembourgeois bien en place" et "d'une équipe bien positionnée" qui a prouvé que "dans le football, tout est possible".Il a également ajouté que si un joueur s'était démarqué ce soir là, "c'est le gardien... Joubert c'est bien ça? Il a été très, très bon".La star a conclut en félicitant l'équipe nationale luxembourgeoise et en leur souhaitant bonne chance pour la suite.La rédaction 5minutes s'est également entretenue avec Carles Puyol et William Gallas qui étaient présents samedi matin à la présentation de l'événement Teqball. D'autres interviews suivront donc dans la journée.