The Late Show with Stephen Colbert Quand Andy Serkis lit les tweets de Trump avec la voix de Gollum





Vous ne l'imaginiez même pas, Stephen Colbert l'a fait : il a invité Andy Serkis sur son plateau et lui a demandé de lire des tweets de Donald Trump en prenant la voix de Gollum.

L'acteur est célèbre pour avoir prêté sa voix, et son visage via la motion capture, pour la trilogie du Seigneur des anneaux et plus récemment dans La planète des singes : Suprématie, dont il assure la promotion.



"Puis-je vous demander une faveur" a demandé Stephen Colbert. "J'adorerais vous entendre lire ces tweets de Donald Trump avec la voix de Gollum." Le public sait déjà que la séquence sera marquante et explose de rire. C'est à voir à partir de 3'50'' dans la vidéo !



Il ne reste qu'un mot pour décrire la séquence : "Covfefe" !