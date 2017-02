Soupçon d'emploi fictif La vidéo qui accable Penelope Fillon Médias/Buzz





«En fait je n'ai jamais réellement été son assistante ou quoi que ce soit de ce genre», ce sont le mots de Penelope Fillon en 2007.

Depuis quelques jours, le "Penelopegate" est au coeur de la campagne présidentielle en France. Il s'agit de l'affaire des emplois présumés fictifs de l'épouse du candidat de la droite François Fillon à la Présidentielle.



À l'origine de cette affaire, un article du Canard Enchaîné qui avance que la femme du candidat aurait perçu plus de 500.000€ d'argent public. Penelope Fillon a bien été salariée comme assistante parlementaire de son mari, comme l'a révélé Le Canard enchaîné le 25 janvier. En tout, l'hebdomadaire chiffre sa rémunération parlementaire à 831.440 euros brut.



Par ailleurs, le candidat de la droite à la présidentielle a rémunéré deux de ses enfants comme assistants parlementaires quand il était sénateur de la Sarthe entre 2005 et 2007, affirme aussi l'hebdomadaire satirique.



C'est France 2 qui a retrouvé ses images qui datent de 2007. À l'époque François Fillon était premier ministre et son femme a donné une interview à une journaliste d'un journal anglais.