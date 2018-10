Aurora, la fée aux airs de Björk enchante l'Atelier

D'abord dans l'ombre alors qu'elle entamait a capella de sa petite voix "Nature Boy", Aurora a fait une entrée toute en timidité sur la scène de l'Atelier. Mais le Luxembourg, où la jeune Norvégienne venait pour la première fois, a vu le papillon se métamorphoser sous ses yeux. Car celle que l'on compare à Björk, à juste titre d'ailleurs, aime se jouer de son personnage tantôt fragile, rêveuse et sensible, tantôt drôle, guerrière et agitée. A 22 ans, Aurora a montré qu'elle prenait du plaisir à dialoguer et à amuser son public, venu en petit comité assister à ce concert plutôt intimiste dans la salle de l'Atelier.Avec deux albums à son actif, All My Demons Greeting Me As A Friend en 2016 et Infections Of A Different Kind – Step 1 sorti il y a quelques semaines seulement (28 septembre), la compositrice et interprète a eu de quoi livrer un concert aérien d'1h45 entre balades ("Through The Eyes Of A Child") et morceaux plus rythmés ("Warrior"). Révélée par la plateforme Spotify il y a trois ans, la Scandinave s'est montrée totalement habitée par sa musique, les yeux écarquillés quand elle poussait sa voix puissante et cristalline, largement applaudie par un public sous le charme.Avant de balancer ses chaussettes pour danser pieds nus sur "Queendom", la Norvégienne lui a offert ses principaux titres phares, à l'image de "Murder Song (5,4,3,2,1)", "Churchyard", "Runaway" puis ", faisant néanmoins l'impasse sur le très apprécié "Conqueror", que les amateurs de jeux vidéo avaient découvert dans Fifa 16.Un dernier regard amusé vers son dernier musicien resté après le rappel et le rire malicieux d'Aurora s'est perdu dans la douce version de "Life on Mars?", de David Bowie. Et puis elle s'est en allée, les yeux brillant, et sa timidité retrouvée.